Napoli, Ecco chi potrebbe portare con sé Accardi se prendesse il posto di Giuntoli

Il Napoli ha ufficialmente conquistato il terzo scudetto della storia azzurra dopo oltre trent’anni d’assenza. Il tutto è stato possibile grazie all’ottimo lavoro svolto in sinergia dalla squadra e dalla dirigenza oltre che grazie alle intuizioni del ds azzurro che ha portato in maglia azzurra due talenti come Kvarstskhelia e Kim Min-Jae nella scorsa sessione di mercato.

Cristiano Giuntoli, dunque, si è fatto notare proprio per le sue capacità e non è da escludere che la Juventus possa bussare alla porta del Napoli per cercare di strapparlo prima della scadenza del contratto.

Il posto di DS del Napoli, quindi, potrebbe essere destinato a Pietro Accardi, attuale direttore sportivo dell’Empoli. Non è da escludere che Accardi possa decidere di portare con sé alcuni profili che negli scorsi anni hanno già attirato l’attenzione degli azzurri.

A parlarne il Corriere dello Sport: “Quella è terra magica, anche un po’ ribelle, rifiuta i luoghi comuni e il ruolo di Cenerentola, fa calcio attraverso l’intelligenza e realizza profitti: è un’Accademia, proietta nel futuro, e Vicario adesso ci sta mettendo le mani dentro, dopo che l’ha fatto anche Krunic e potrebbero farlo Baldanzi, che al Napoli piace un sacco, o Fazzini e Parisi, che rappresentano le altre facce della meglio gioventù”.

“Empoli-Napoli, la strada è quella. E poi, eventualmente, c’è anche la voce di dentro: Ciro Polito, ds fatto in casa al Bari. Un affare di famiglia”.