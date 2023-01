Napoli, ecco il problema che ha bloccato Kim

Il Napoli nell’ultima partita non ha potuto vedere Kim, che sarà però disponibile contro la Juventus. Ecco perché non ha giocato contro la Sampdoria

Dopo Kvaratskhelia, gli infortuni hanno preso anche Kim Min Jae. Il difensore coreano ha saltato per precauzione la seconda parte della partita a Genova contro la Sampdoria, ma sembra possa esserci per la Juventus.

Il difensore è un’assenza bella pesante per i partenopei, che contro la Sampdoria hanno comunque retto bene nel secondo tempo. Il giocatore sarà della partita nello scontro diretto che potrebbe decidere le sorti del campionato. Nel caso di sconfitta il Napoli si ritroverebbe la Juventus a -4 in un momento della stagione delicatissimo.

Perché Kim non ha giocato il secondo tempo?

Ecco cosa ha detto il corriere dello sport sulla questione: “Solo un tempo è durata la partita di Kim Min-Jae. Il difensore del Napoli è stato schierato da titolare da Spalletti in occasione della sfida contro la Sampdoria, ma a fine primo tempo l’allenatore azzurro lo ha sostituito. Al suo posto è entrato in campo Rrahmani che era stato scelto dal primo minuto con l’Inter mentre oggi al suo posto era stato schierato Juan Jesus. Buona la prova del centrale sudcoreano prima del cambio.

La scelta di Spalletti è stata dettata da un problema fisico che ha il difensore ha accusato. Per questo motivo si è optato per il cambio. Nelle prossime ore si avranno ulteriori aggiornamenti per valutarne l’entità, l’allenatore del Napoli intanto ha parlato delle condizioni del centrale a fine partita: “Aveva affaticamento muscolare, era a rischio. Abbiamo deciso di cambiarlo per non andare incontro ad un infortunio che sarebbe stato penalizzante per noi e molto lungo. Ci sta che ancora non ci siano i novanta minuti, bisogna far così”.”.