Napoli, ecco la “rivoluzione” gentile di ADL

Il Napoli si prepara a cambiare pelle, ma senza fare rivoluzioni clamorose. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha in mente una trasformazione graduale, una sorta di “rivoluzione gentile” da costruire insieme all’allenatore Antonio Conte e al direttore sportivo Giovanni Manna. L’obiettivo è chiaro: rinnovare la squadra e renderla più sostenibile, senza perdere competitività

Napoli pronto a reinvestire

Negli ultimi due anni il club ha investito tantissimo sul mercato. Sono arrivati ben 24 giocatori, con una spesa complessiva di circa 300 milioni di euro, anche grazie ai 150 milioni incassati dalle cessioni di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Un progetto ambizioso che ha portato risultati importanti, ma che ora ha bisogno di essere rivisto per evitare sprechi e mantenere l’equilibrio economico della società.

Il piano per il futuro punta soprattutto su giocatori giovani, con ingaggi più bassi e grandi margini di crescita. L’idea è costruire una rosa meno “pesante” dal punto di vista economico, ma comunque competitiva. L’età media della squadra e il monte stipendi attuale, infatti, sono considerati troppo alti per il progetto a lungo termine del club.

Il piano

Naturalmente, il mercato porterà anche qualche addio. Alcuni giocatori sono destinati a lasciare Napoli, mentre altri sono ancora in bilico e il loro futuro dipenderà dalle scelte tecniche di Conte. Toccherà soprattutto a Manna sistemare le situazioni più complicate e costruire la squadra del futuro.