Napoli, ecco la sorpresa in casa: Conte pronto a testarlo a Dimaro

Nicolò Schira ha svelato un dettaglio significativo tramite X: il Napoli potrebbe già avere tra le sue fila il centrocampista under scelto da Antonio Conte. Si tratta del talento classe 2003 Antonio Vergara, protagonista di un’ottima stagione in Serie B

Le ultime da Nicolò Schira

Secondo Schira, l’ipotesi che il Napoli possa acquistare un nuovo centrocampista under, per via delle liste della Serie A, è stata accantonata: “Il centrocampista under è già in casa: Vergara”, ha commentato. Anzi, pare che l’eventuale arrivo di un under esterno, come Juanlu Sanchez, in difesa non cambierebbe nulla.

Nei prossimi giorni al ritiro sarà chiaro se Conte sceglierà di puntare su Vergara oppure se rimanderà il suo arrivo dopo una stagione di maturazione in prestito altrove. Al momento, però, non emergono alternative concrete: il progetto resta chiaro, e il centrocampista under voluto dai partenopei… è già in casa.

La situazione

Il Napoli continua a lavorare con metodo per dare a Conte la squadra migliore. Piuttosto che inseguire giocatori non utili, vogliono puntare su un prodotto del vivaio come Vergara. Il Napoli sta mettendo nelle mani di Conte la possibilità di plasmare un talento “su misura” e già integrato nel progetto. La vera prova arriverà a Dimaro: servirà un ritiro convincente per capire se il giovane potrà restare stabilmente in rosa oppure se sarà indirizzato verso una nuova esperienza in prestito.