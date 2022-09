Napoli, ecco quanto vale Kvaratskhelia secondo La Repubblica

Sull’edizione odierna de La Repubblica si parla del valore di Kvaratskhelia, attaccante georgiano del Napoli, il quale sta facendo faville dal primo giorno di campionato. Stando a quanto pubblicato dal quotidiano, il valore del suo cartellino sarebbe almeno triplicato.

Ecco quanto vale il calciatore

“L’attaccante georgiano ha dominato ininterrottamente la scena per due mesi, mettendosi subito in vetrina dal suo arrivo a Napoli con 4 gol messi a segno in campionato e due prestazioni di altissimo livello in Champions League, contro Liverpool e Rangers Glasgow.

Kvaratskhelia ha avuto un impatto fantastico dal suo sbarco in Italia, tant’è che la sua quotazione sul mercato — fonte Transfermarkt — è già lievitata in modo esponenziale: da 10 milioni (la cifra spesa per acquistarlo a luglio dalla Dinamo Batumi) a 35“ si legge sul quotidiano.