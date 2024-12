Napoli ed il possibile ritorno di Victor Osimhen a gennaio: nessuna speranza di un ripensamento

Dopo la doppia sconfitta rimediata contro la Lazio, in casa Napoli ci si interroga sul futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga non sta rendendo come ci si aspettava e fino a questo momento sono solo tre le reti messe a segno dall’ex Inter e pupillo di Antonio Conte che ha fatto di tutto per farlo arrivare in azzurro.

Per questo motivo il Napoli potrebbe intervenire sul mercato ed acquistare un nuovo attaccante. Si parla, in queste settimane, addirittura di un possibile ritorno di Victor Osimhen. Questa ipotesi, però, è da scartare completamente. Al momento, infatti, non c’è nessuna possibilità che il Napoli decida di far ritornare in nigeriano. Osimhen vuole restare al Galatasaray fino a giugno e poi andare via da Napoli.

INFORTUNIO VICTOR OSIMHEN AL GALATASARAY, IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CLUB TURCO ED I PRESUNTI TEMPI DI RECUPERO DELL’ATTACCANTE: AI BOX PER ALMENO DUE SETTIMANE?

“Durante gli esami eseguiti presso ‘Medicina’, il nostro ospedale sponsor, per Victor Osimhen, che ha avvertito dolore al muscolo destro della parte superiore della schiena durante la partita del Net Global Sivasspor nella 15a settimana della Trendyol Super League, sono stati rilevati stiramenti di basso grado e sanguinamento nel gruppo muscolare superiore posteriore destro ed è stato iniziato il trattamento del nostro giocatore”, il comunicato del Galtasaray.