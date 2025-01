Napoli ed il ritorno di Elmas in prestito. De Maggio: “Felicissimo di tornare, c’è solo un problema”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Valter De Maggio. Tra i vari temi, ha parlato anche di mercato e di un eventuale gradito ritorno per tutto l’ambiente partenopeo, Elif Elmas: “Da persone vicine al calciatore sappiamo che il ragazzo sarebbe felicissimo di tornare in Italia, soprattutto al Napoli”.

“Il vero ostacolo è rappresentato dal fatto che Elmas sia extracomunitario ed il Napoli non ha slot liberi”, ha dichiarato De Maggio. Da parte del calciatore, quindi, ci sarebbe pieno gradimento al ritorno in azzurro. L’ostacolo, non di poco conto, è però rappresentato dallo slot di extracomunitario.

ELIF ELMAS ED IL RITORNO ALLA SSC NAPOLI PER SOLI SEI MESI. L’ESPERTO DI MERCATO, GERARDO FASANO, NE PAROLA AI MICROFONI DEL PORTALE AREANAPOLI.IT

Queste le dichiarazioni: “Aurelio De Laurentiis non ama i cavalli di ritorno, ma potrebbe prendere Elmas per sei mesi. Il macedone potrebbe ricoprire più ruoli, caratteristica questa che piace particolarmente ad Antonio Conte […]”. Elmas, quindi, potrebbe ritornare in azzurro con un prestito semestrale e rappresentare il nuovo jolly di Antonio Conte per il centrocampo e l’attacco.