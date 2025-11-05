Napoli-Eintracht, un giocatore ha colpito Manna. Possibili risvolti sul mercato

L’Eintracht Francoforte ieri è riuscito a sopportare gli attacchi del Napoli, chiudendo la partita senza reti. Si tratta di un duro colpo per la squadra di Antonio Conte, che porta a casa un altro 0-0.

La squadra tedesca, per tutti i 90 minuti, ha giocato chiusa a “catenaccio” . In particolar modo, nel muro costruito contro la nemica partenopea ha avuto un ruolo essenziale il difensore Dino Toppmoller.

Anche un altro giocatore si è distinto. Il

terzino sinistro, Nathaniel Brown, non ha mai lasciato passare nessuno. La sua prestazione non è passata inosservata. Anzi, Giovanni Manna ed il suo team hanno prestato molta attenzione alla sua performance.

Il giovane, classe 2003, è nato in Germania ad Amberg. Il padre è americano mentre la madre è tedesca. Per ora, il calciatore ha deciso di militare nella sua terra d’origine.

Ieri ha giocato come terzino sinistro, ma può ricoprire anche il ruolo di centrocampista. Stando a quanto trapelato, Brown è caduto anche nel mirino del Milan.