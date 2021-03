Napoli, “El Pocho” Lavezzi svela: “Potevo tornare ma De Laurentiis non mi ha voluto”

El Pocho avrebbe potuto tornare al Napoli ma la trattativa non fu mai approfondita per colpa di De Laurentiis. In una intervista l'argentino spiegò tutte ragioni del suo mancato ritorno in azzurro.

Ezequiel Lavezzi è stato a suo modo il giocatore che più di tutti ha incarnato il nuovo corso del Napoli dopo la brutta parentesi del fallimento e della ripartenza dalla Serie C. L’argentino, accolto con tiepido entusiasmo dopo l’esperienza non troppo esaltante col Genoa, è diventato poi un vero e proprio idolo del tifo azzurro almeno fino al passaggio al PSG dopo cinque stagioni all’ombra del Vesuvio.

El Pocho, ha rappresentato per molti la rivalsa di un’intera città verso quella Federazione che l’aveva gettata via senza troppe remore. Lavezzi firmerà col Napoli 48 gol in 188 apparizioni, concludendo il rapporto con l’approdo in Champions League nel 2011-2012.

Quello che non finì fu soprattutto l’amore reciproco tra il giocatore e la piazza. Tanto è vero che diverso tempo dopo lo stesso Lavezzi dichiarò: “A Napoli ho lasciato tante cose belle, per quello ho sempre tanta nostalgia. Del Napoli di Sarri mi è piaciuta l’identità di gioco che ha voluto dare il mister, che è stata diversa rispetto a prima”.

La confessione però virò immediatamente sulle tinte grigie quando, con altrettanta naturalezza, Lavezzi volle puntare l’attenzione sul rapporto con il presidente De Laurentiis. “In me c’è sempre stato il pensiero di tornare, ma credo che il presidente non abbia voluto un mio ritorno in azzurro”.

Il campione argentino rincarò la dose spiegando: “Se un giorno tornerò in Italia e non sarà Napoli è perché non mi hanno voluto. In passato ci sono stati dei contatti con altre squadre, ma alla fine non se n’è fatto nulla”. Una vero j’accuse al board manageriale del Napoli che forse avrebbe potuto dimostrare più empatia per il forte ex.