Napoli, Elmas e Mario Rui panchinari con Garcia

Il Napoli si prepara a tornare più in forma che mai dalla sosta per le Nazionali. Ad attendere i partenopei, infatti, ci sarà un’importante serie di match per cui mister Rudi Garcia avrà bisogno della rosa al completo.

C’è però qualche profilo che dall’inizio del campionato 2023/2024 non è riuscito ad emergere tra gli altri. Si tratta di Mario Rui ed Elmas che dall’arrivo del tecnico francese non sono mai partiti titolari ed hanno accumulato pochissimi minuti nelle gambe.

A parlarne è l’edizione del Corriere dello Sport: “Mario Rui, uno dei punti di riferimento del Napoli di Spalletti, non è mai partito titolare e ha collazionato finora 14 minuti a Frosinone e 24 con la Lazio al posto di Olivera. Con il Sassuolo non è entrato, eppure uno dei punti meno convincenti del primo Napoli di Rudi è stato proprio l’asse sinistro“.

Riguardo Elmas invece: “Spicca un dato su tutti: l’impiego super limitato di Elmas, il miglior dodicesimo, la luce degli occhi di Spalletti, e soprattutto il centrocampista azzurro più profilico della stagione dello scudetto con 6 gol. 21 minuti in totale e in panchina con la Lazio. Non è un caso che Cajuste, a Frosinone, sia partito titolare tenendo alta la bandiera del mercato. 7 minuti con il Sassuolo e arrivederci“.