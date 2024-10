Napoli, Elmas era il pupillo di Luciano Spalletti: ADL l’ha ceduto a gennaio dopo una sua richiesta

Uno dei pupilli di Luciano Spalletti, ai tempi di Napoli, era Elif Elmas. Il centrocampista azzurro, spesso utilizzato anche in attacco, è stato il jolly dell’allenatore toscano, il quale l’ha sempre utilizzato nelle parti finali di gara risultando in molte occasioni anche decisivo per la vittoria dello Scudetto.

Spalletti era sicuro che in qualche anno sarebbe diventato un punto fermo del Napoli, puntando a diventare un titolare inamovibile. Elmas, però, dopo qualche mese non positivo, ha deciso di lasciare Napoli ed approdare in Germania, la Lipsia, dove la sua avventura non procede per il meglio. L’obiettivo del calciatore era andare in una squadra dove potesse puntare al posto da titolare.

ELIF ELMAS NON INCIDE AL LIPSIA E SI PARLA DI UN POSSIBILE RITORNO ALLA SSC NAPOLI NEL 2025: L’ADDIO AL CLUB PARTENOPEO E’ STATA UNA SCELTA AZZARDATA?

Per ora è ancora prematuro poter dire se l’addio al Napoli sia stata una scelta azzardata, ma neanche in queste stagione sembra essere tra le grazie dell’allenatore. Il Lipsia sarebbe ben disposto a vendere il calciatore, ma alle sue condizioni. Infatti, i tedeschi di proprietà Red Bull non avrebbero necessità di cedere e vorrebbero raccimolare una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Soldi che il Napoli vorrebbe ammortizzare, magari, con un prestito con diritto di riscatto o obbligo a determinate condizioni.

Il Lipsia starebbe pensando, a pari di un’offerta partenopea, di cautelarsi ed eventualmente inserire un obbligo di riscatto. La trattativa si può sviluppare a gennaio su queste basi, ma con il Napoli che deve primariamente capire quanto può e vuole spendere per il macedone.