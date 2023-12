Napoli, Elmas lascia: già salutati i compagni, avviate le pratiche per il trasloco in Germania

Elif Elmas lascerà Napoli in occasione del mercato di gennaio. Il centrocampista azzurro ha comunicato alla società la sua decisione di lasciare a titolo definitivo il club partenopeo e il Lipsia ha presentato nelle ore precedenti un’offerta ufficiale da 25 milioni di euro, come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano.

La SSC Napoli, dopo la pessima stagione della squadra, è pronto ad accontentare Elmas e farlo andare via. Il calciatore avrebbe già salutato in lacrime i suoi compagni di squadra e svuotato il suo armadietto a Castel Volturno. Il giocatore è infatti infortunato.

Il macedone, seppur voglioso di andare via per giocare le sue carte da titolare, è dispiaciuto per l’addio ai compagni di squadra con cui ha vinto uno Scudetto. Alla sua età, però, non vuole restare a guardare in panchina.

Sarebbero anche già iniziate le pratiche per il trasloco del centrocampista. Lipsia sarà la sua prossima destinazione. Dopo quattro anni di Napoli, quindi, Elmas dirà addio nel mercato di gennaio.