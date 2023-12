Napoli, Elmas pronto a partire: offerta di 25 milioni dal Lipsia

Elmas è arrivato a Napoli nel 2019 per un affare complessivo di ben 16 milioni di euro. Una cifra considerevole, quindi, quella che il presidente De Laurentiis ha deciso di investire per un giovane che non aveva ancora compiuto vent’anni.

L’ex Fenerbahce, però, è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio sfruttando al meglio il proprio potenziale. Non a caso lo scorso anno mister Spalletti lo ha schierato come vice di Kvaratskhelia in seguito all’infortunio.

Il macedone, però, questa volta sembra davvero ad un passo dall’addio alla maglia azzurra. Non è da escludere, infatti, che nella finestra di mercato invernale possa lasciare Napoli alla volta del Lipsia che ha già formulato la propria offerta.

Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Il Lipsia, in estate già molto interessato a Eljif, si è fatto ancora vivo con il Napoli con tanto di offerta che tra base fissa e bonus si aggira intorno ai 25 milioni di euro (20+5). Il gioiello della nazionale nord macedone ha tanti estimatori: anche il Liverpool, qualche mese fa, ci provò esattamente come i tedeschi“.