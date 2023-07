Napoli, Elmas pupullo di De Laurentiis: rifiutata offerta da 18 milioni per il suo cartellino

Una grande scoperta della SSC Napoli è sicuramente Elif Elmas. Il calciatore azzurro è ormai in Campania dal 2019 quando Cristiano Giuntoli decise di mettere sul piatto 16 milioni di euro più bonus per acquistarlo dal Fenerbahce. Da quel momento 173 presenze e 17 reti per il macedone, alcune delle quali anche decisive.

Non è una sorpresa che Elmas sia uno dei grandi pupilli del presidente Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, infatti, apprezza particolarmente i calciatori che si sacrificano anche in ruoli non propri ed Elmas è stato in grado di coprire tutti i settori del campo dal centrocampo in su. Non a caso il presidente ha rifiutato un’offerta ufficiale dal Benfica per il suo calciatore, il quale aveva offerto 18 milioni di euro per acquistarlo. Il numero uno azzurro, però, ha prontamente rifiutato rispedendo l’offerta al mittente.