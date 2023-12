Napoli, Elmas via? Il Lipsia lo vuole ma c’è anche una big inglese

Il giocatore Elmas è sfortunato poiché K.O. e dovrà rimanere fuori dalle partite per due settimane. Dopo gli esami strumentali svolti ieri, è stato diagnosticato una lieve lesione al muscolo bicipite femorale sinistro. Inoltre, la sua posizione sarà molto discussa in vista del mercato di gennaio.

Elmas via a gennaio?

Lo annuncia il Corriere dello Sport oggi in edicola: “Il Lipsia, in estate già molto interessato a Elif, s’è fatto ancora vivo con il Napoli con tanto di offerta che tra base fissa e bonus si aggira intorno ai 25 milioni di euro (20+5). Il gioiello della nazionale nord macedone ha tanti estimatori: anche il Liverpool, qualche mese fa, ci provò esattamente come i tedeschi”.

Elmas è noto per la sua grande abilità tecnica, la sua visione di gioco e la sua capacità di creare occasioni da gol. È un giocatore versatile che può giocare in diverse posizioni nel centrocampo, sia come centrocampista centrale che come centrocampista offensivo. La sua versatilità e intelligenza tattica gli permettono di adattarsi facilmente a diversi ruoli e stili di gioco.