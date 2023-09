Napoli, eloquente #Garciaout dai tifosi: per De Laurentiis l’allenatore non si tocca

Rudi Garcia non si tocca, è un punto fermo della SSC Napoli. Questa la decisione del presidente Aurelio De Laurentiis dopo l’ennesima prestazione sottotono della squadra, con i tifosi azzurri che hanno iniziato a chiedere l’esonero dell’attuale mister azzurro sul web. Molti, infatti, sono i commenti che invitano il mister a farsi da parte con un eloquente #Garciaout.

Per Aurelio De Laurentiis, invece, Rudi Garcia rappresenta il presente e il futuro del club, una persona su cui il presidente ha fortemente puntato e che nessuno gli farà cambiare idea.

Questo, intanto, il commento del sito web azzurro dopo la partita: “L’orgoglio dei campioni e il riflesso del Tricolore riportano il Napoli in superficie dall’apnea di Genoa. Gli azzurri risalgono dallo 0-2 al 2-2 in una mezzora di rabbia e furore. A Marassi sembrava la serata della Lanterna per la doppia fiammata di Bani e Retegui a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo. Ma il Napoli non rimane in ginocchio”.

“Si solleva prima con una frustata di sinistro di Raspadori e poi si scuote con una deliziosa girata al volo di Politano a pochi minuti dal 90esimo. Finisce in parità e c’è da prendersi l’oscurità della prima ora, ma anche la luce di una sequenza finale di fierezza e talento. Si ricomincia subito sul sentiero continentale. Mercoledì la Champions sfila sul red carpet internazionale. Il Napoli debutta in Portogallo, si apre la nuova avventura tra le stelle d’Europa…”