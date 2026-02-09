Napoli, emergenza a centrocampo: un ex United svincolato potrebbe essere l’occasione di mercato?

Anche a mercato chiuso, le opportunità non mancano. Il mercato degli svincolati rappresenta infatti una risorsa sempre attuale per i club che, a stagione in corso, si trovano a dover fronteggiare emergenze improvvise o carenze numeriche. Senza vincoli di finestre ufficiali, le società possono tesserare calciatori senza contratto, inserendoli immediatamente in rosa. In quest’ottica, un nome che potrebbe tornare d’attualità in casa Napoli è quello di Jesse Lingard, ex centrocampista del Manchester United.

Il calciatore inglese, oggi 33enne, è attualmente svincolato e alla ricerca di un progetto che gli permetta di rimettersi in gioco in un campionato competitivo come la Serie A. La valutazione nasce anche dalle condizioni del centrocampo azzurro. Il recupero di Zambo Anguissa non è ancora scontato e Antonio Conte deve fare i conti con una mediana che ha bisogno di rotazioni.

In particolare, Scott McTominay sta stringendo i denti da settimane, alle prese con alcuni problemi fisici che ne stanno limitando la continuità. In questo scenario, Lingard potrebbe rappresentare una soluzione low cost ma di esperienza: un innesto fino a fine stagione, con ingaggio contenuto e senza costi di cartellino.

L’ex United garantirebbe qualità, dinamismo e alternative tattiche, diventando una possibile occasione di mercato per un Napoli chiamato a gestire energie e ambizioni nel momento più delicato dell’annata. Il calciatore, oltre che a centrocampo, può essere utilizzato anche nel reparto offensivo.