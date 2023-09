Napoli, emergenza difesa: De Laurentiis pronto ad ingaggiare un parametro zero

La SSC Napoli sarebbe pronta ad intervenire sul mercato per rinforzare il reparto difensivo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe pensando di mettere sotto contratto uno svincolato per rimediare agli infortuni di Amir Rrahmani e Juan Jesus, i quali resteranno fuori per diverse settimane.

Fino alla sosta, se non oltre, quindi, il Napoli dovrà contare solo su Natan e Ostigard, due calciatori che non convincono al 100% l’allenatore Rudi Garcia. Per questo motivo la SSC Napoli avrebbe messo nel mirino due calciatori, Almamy Tourè, ventisettenne maliano con passaporto francese e soprattutto Phil Jones, trentunenne ex Manchester United di nazionalità inglese.

Quest’ultimo potrebbe rappresentare una valida alternativa in difesa. Nel 2012 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991 stilata da Don Balón e con la maglia del Manchester United ha totalizzato 229 presenze e sei reti.

La dirigenza partenopea è quindi al lavoro per assicurare all’allenatore Rudi Garcia un difensore all’altezza del massimo campionato italiano.