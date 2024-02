Napoli, emergenza in difesa: due nomi a costo zero per rinforzare il reparto arretrato di Calzona

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel mercato di gennaio, non ha acquistato un nuovo difensore. I problemi difensivi, però, continuano ad essere presenti e un nuovo innesto di esperienza sarebbe necessario per provare a qualificarsi alla prossima UEFA Champions League. Per questo motivo la prima decisione è stato esonerato Walter Mazzarri ed ingaggiare Francesco Calzona.

De Laurentiis e Meluso hanno provato ad ingaggiare uno dei migliori difensori del campionato italiano, Radu Dragusin. Quest’ultimo, però, ha poi deciso di trasferirsi in Premier League.

Viste le difficoltà nell’ingaggiare un calciatore a gennaio, è possibile sempre dare uno sguardo alla lista svincolati, con alcuni difensori che, attualmente, sono ancora svincolati e senza contratto. Tra i migliori nomi altisonanti e con grande esperienza che potrebbero sicuramente fare comodo ad un allenatore come Calzona.

MUSTAFI E JONES SONO I MIGLIORI DIFENSORI SVINCOLATI

Loro due sono sicuramente i migliori difensori attualmente svincolati. Sono senza squadra e quindi potrebbero essere ingaggiati a parametro zero. Un nome che pochi club stanno prendendo in considerazione è quello di Phil Jones, trentunenne ex Manchester United di nazionalità inglese. Quest’ultimo potrebbe rappresentare una valida alternativa per il reparto difensivo di qualsiasi squadra.

Nel 2012 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991 stilata da Don Balón e con la maglia del Manchester United ha totalizzato 229 presenze e sei reti.

L’ex difensore dell’Arsenal, invece, era finito nel mirino già al termine della scorsa estate, con il nome dei giocatore che risultava tra i papabili per diventare il quinto centrale della rosa azzurra.