Napoli-Empoli, Spalletti: “Ci vorrebbe un episodio a favore e invece si va nella direzione opposta”

Al termine della partita persa contro l’Empoli di Andreazzoli, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della gara e di un periodo no per la squadra partenopea.

“Tutto è collegato. Penso a Insigne, chiamato dentro anche se non aveva tutti questi minuti. Dovevamo essere bravi a far girare palla e far sì che la partita non diventasse troppo dispendiosa“.

“Non sono preoccupato, ma se oltre a quelli della Coppa D’Africa arrivi ad averne dieci in meno è normale che ci sono delle difficoltà“.

Non è un Luciano Spalletti entusiasta al termine della partita, il quale avrebbe preferito sicuramente un risultato diverso.

Il mister partenopeo ha infine dichiarato: “Ci vorrebbe un episodio a favore e invece si va nella direzione opposta“.