Napoli, Enrico Fedele: “ADL chiami subito Ramos e lo porti in azzurro: gli dia cinque, sei milioni”

Gli ultimi giorni di mercato, in casa Napoli, sono stati molto intensi. Antonio Conte è riuscito a sistemare la squadra ma, probabilmente, la difficoltà nel cedere Victor Osimhen ha portato a delle difficoltà nel concludere determinate operazioni di mercato già programmate nelle precedenti settimane.

Un nome a costo zero che potrebbe fare al caso del club azzurro è Sergio Ramos. Di questo parere è Enrico Fedele, il quale ha dichiarato: “Il Napoli è forte a centrocampo e in attacco, ha tanti uomini in avanti in grado di saltare l’uomo. Ma ha anche una grossa carenza: manca un difensore. De Laurentiis chiami subito Sergio Ramos e lo porti a Napoli. Gli dia cinque, sei milioni, quanto vuole. Sarebbe fondamentale per avere una squadra completa“.

SERGIO RAMOS, IL GRANDE COLPO IN DIFESA CHE POTREBBE FARE COMODO AD ANTONIO CONTE: IL DIFENSORE E’ ATTUALMENTE SENZA SQUADRA E PER IL NAPOLI POTREBBE RESTARE SOLO UN SOGNO

Uno dei difensori più celebrati della storia del calcio europeo, Sergio Ramos, è attualmente senza squadra, e i tifosi del Napoli ed Enrico Fedele fantasticano sull’idea di vederlo in azzurro. Tuttavia, questo scenario sembra molto lontano dalla realtà. Nonostante sarebbe un colpo da maestro per il club di De Laurentiis, le possibilità di vedere l’ex campione del Real Madrid sotto il Vesuvio sono esigue.

Il Napoli, infatti, non sembra considerare l’opzione Ramos, principalmente a causa delle difficoltà legate agli elevati parametri economici richiesti dal giocatore e delle complesse clausole contrattuali che il suo entourage vorrebbe inserire. Elementi che renderebbero difficoltosa qualsiasi trattativa con il club partenopeo, noto per la sua oculata gestione finanziaria.