Napoli, Enrico Fedele: “L’unico problema potrebbe nascere dall’eccessiva concorrenza in attacco”

Ai microfoni di Tele A è intervenuto l’ex procuratore dei fratelli Cannavaro ed oggi opinionista sportivo. Tra i vari temi discussi, anche quello relativo ad un problema per l’eccessiva concorrenza in attacco.

“L’unico problema potrebbe nascere dalla eccessiva concorrenza, specialmente in attacco. L’argentino Giovanni Simeone, ad esempio, non ha giocato per ben tre partite prima della sfida di Champions contro i Rangers. E anche oggi è andato in panchina. Cosa accadrebbe se il nigeriano Victor Osimhen non dovesse giocare per ben tre partite di fila?“.

Enrico Fedele ha poi aggiunto: “Il Napoli di Spalletti sta giocando un calcio spettacolare, è sicuramente la squadra migliore del torneo“.