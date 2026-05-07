giovedì, Maggio 7, 2026
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Calcio

Napoli, Enrico Fedele: “Sarri già d’accordo come nuovo allenatore in caso di addio di Antonio Conte”

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Aurelio De Laurentiis, foto di flickr.com

Il Napoli e Antonio Conte sembrano destinati a continuare insieme, ma prima sarà necessario chiarire diversi aspetti legati al futuro del progetto azzurro. L’allenatore salentino, infatti, avrebbe espresso la volontà di restare in Campania, chiedendo però alla società precise garanzie tecniche e programmatiche per costruire una squadra sempre più competitiva nelle prossime stagioni.

Il presidente Aurelio De Laurentiis considera Conte il punto di riferimento ideale per il nuovo ciclo, ma tutto dipenderà dall’intesa finale tra le parti. Se dovessero emergere divergenze sulle strategie future, il club sarebbe pronto a valutare un’alternativa importante per la panchina del Napoli.

A fare il punto sulla situazione è stato Enrico Fedele durante un intervento televisivo a Televomero. L’ex dirigente ed ex procuratore dei fratelli Cannavaro ha rivelato quello che potrebbe essere il piano del Napoli in caso di separazione da Conte: “Chi approderà al Napoli se Antonio Conte andrà via? Maurizio Sarri. Lo dico già da ora. Vedremo se avrò o meno ragione. Naturalmente il tecnico toscano arriverebbe in Campania solo se il salentino non trovasse una intesa con il club. Ma Sarri è già d’accordo. Io non sono favorevole a questo eventuale cambio, dico solo come stanno le cose”.

Le dichiarazioni di Fedele hanno immediatamente acceso il dibattito tra i tifosi azzurri. Il possibile ritorno di Sarri rappresenterebbe infatti una scelta dal forte impatto emotivo, considerando il ricordo lasciato dal tecnico toscano durante la sua precedente esperienza a Napoli. Tuttavia, al momento, la priorità del club resta quella di trovare la quadra definitiva con Antonio Conte e proseguire insieme il cammino iniziato questa stagione.

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