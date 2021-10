Napoli, entourage di Meret non contento: rinnovo in bilico

Sulla carta l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra avrebbe dovuto mettere fine alla tanto discussa alternanza portieri, garantendo a Alex Meret il ruolo di titolare. Il recente infortunio del giovane portiere friulano però sembra aver fatto nuovamente cambiare le gerarchie, con David Ospina ritrovatosi nuovamente in vantaggio sul collega.

Con molta probabilità infatti toccherà nuovamente al portiere colombiano difendere i pali del Napoli nella sfida contro la Fiorentina delle prossime ore. Alex Meret invece, ristabilitosi già da due settimane, ha giocato giovedì nella partita di Europa League contro lo Spartak Mosca.

Ecco così che i ruoli sembrano essersi delineati in favore di Ospina. La situazione però non va affatto bene all’entourage di Meret, poiché le premesse alla vigilia della stagione erano tutt’altre. Di conseguenza anche il rinnovo contrattuale del portiere ex Spal diviene ora in bilico.

Nel recente periodo i contatti tra entourage di Meret e dirigenza azzurra procedevano in maniera spedita verso la fumata bianca. Un rinnovo di 2 anni, fino quindi al 2025, stava per essere messo nero su bianco.

Poi, come riportato da Il Mattino, la brusca frenata dovuta all’insoddisfazione dell’entourage del portiere classe ’97 riguardo alla gestione del proprio assistito. Appare evidente che il rinnovo avverrà solo se a Meret venisse assicurato il posto da titolare a discapito di David Ospina.