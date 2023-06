Napoli, entro domani l’ufficialità della rescissione di Giuntoli: è arrivato il via libera di De Laurentiis

Dopo otto anni il matrimonio tra Cristiano Giuntoli e la SSC Napoli è giunto alla conclusione. Nella giornata di domani, come riporta TV Play, ci sarà la rescissione contrattuale del dirigente con il club partenopeo e firmerà il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi anni.

Entro la giornata di domani, quindi, dovrebbe già arrivare l’ufficialità circa il suo addio al Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, avrebbe dato il suo via libera al dirigente, il quale aveva un contratto con il club per un ulteriore anno, fino al 30 giugno 2023. Da quando Giuntoli ha comunicato la sua volontà di andare via per sposare il progetto bianconero, il presidente ha deciso di lasciare fuori da ogni decisione il dirigente, assumendo lui stesso il posto di direttore sportivo.