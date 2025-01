Napoli, entusiasmo alle stelle: folla oceanica a Capodichino dopo l’appuntamento all’una di notte

Una folla oceanica si è data appuntamento alle ore 1.00 a Capodichino per attendere la squadra dopo la trasferta di Bergamo vinta dalla squadra di Antonio Conte per 3-2. Il comunicato a firma della Curva A e Curva B è apparso sui social subito dopo la gara e i tifosi azzurri hanno risposto in coro.

Dopo la deludente stagione con Garcia, Mazzarri e Calzona in panchina, a Napoli c’è tanta voglia di rivalsa ed il mister Antonio Conte ha incarnato in pieno lo spirito partenopeo. In migliaia si sono riversati a Capodichino per accogliere la squadra con cori e frasi di entusiasmo.

Nonostante siano le 2 di notte, tante sono le persone all’aeroporto di Napoli. Ora, dovrà essere Antonio Conte a mantenere i piede per terra. Nulla è stato fatto, l’importante è avere entusiasmo ma scendere in campo sempre concentrati. La prossima partita sarà contro la Juventus e di sicuro lo Stadio Maradona sarà una bolgia. Previsto il tutto esaurito.