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Napoli, Enzo Maresca il preferito per raccogliere l’eredità di Antonio Conte

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Aurelio De Laurentiis, patron dell'SSC Napoli. (Fonte foto: Flickr)

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli appare sempre più incerto. Nonostante l’impatto importante del tecnico, nelle ultime settimane sono emerse problematiche che fanno pensare a un possibile addio a fine stagione. Differenze di vedute con la società e la necessità di programmare a lungo termine potrebbero portare a una separazione anticipata.

Aurelio De Laurentiis, come da tradizione, non vuole farsi trovare impreparato e starebbe già valutando diversi profili per la successione. Tra i nomi più caldi spicca quello di Enzo Maresca, allenatore apprezzato per il suo stile di gioco moderno, propositivo e fortemente identitario. Le sue squadre si distinguono per qualità nel possesso e organizzazione tattica.

Il tecnico italiano avrebbe segnali di apertura verso un eventuale approdo a Napoli, considerandolo un passo importante nella sua carriera. Tuttavia, la sua disponibilità non sarebbe totale: Maresca, infatti, darebbe priorità a una possibile chiamata del Manchester City, club con cui ha già un legame professionale significativo.

Il Napoli resta quindi in attesa, sospeso tra la possibilità di continuare con Conte e l’idea di aprire un nuovo ciclo. Le prossime settimane saranno decisive per chiarire il futuro della panchina azzurra, con la sensazione che l’estate possa portare cambiamenti profondi.

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