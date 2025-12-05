venerdì, Dicembre 5, 2025
Napoli, esperienza flop di Lindstrom: il Wolfsburg già si pente del suo acquisto

Aurelio De Laurentiis, foto di flickr.com

La parentesi di Jesper Lindstrom al Wolfsburg si sta rivelando una delle esperienze più deludenti della sua carriera. Arrivato in estate con la formula del prestito oneroso da circa un milione di euro, e con un diritto di riscatto vicino ai 18 milioni, il danese avrebbe dovuto rilanciarsi dopo l’ultima stagione complicata.

Invece, la sua avventura in Bundesliga è rapidamente diventata un caso. Il trequartista, già lo scorso anno, era stato messo ai margini da Antonio Conte durante il ritiro, e successivamente ci fu la sua cessione, sempre in prestito con diritto. Il trasferimento in Germania sembrava l’occasione giusta per ripartire, ma il campo ha raccontato tutt’altra storia.

Fino a questo momento, infatti, Lindstrøm ha collezionato appena poco più di un minuto nell’intera stagione con il Wolfsburg. Un dato clamoroso, che certifica una mancanza totale di fiducia da parte dello staff tecnico tedesco e che pone interrogativi sul futuro immediato del giocatore.

Il club non sembra intenzionato ad avvicinarsi all’opzione di riscatto, mentre il Napoli osserva la situazione con crescente preoccupazione. Per Lindstrom si profila così l’ennesima ricerca di una destinazione in cui poter tornare protagonista.

