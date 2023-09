Napoli, esplode la ‘bomba’ Osimhen: ADL valuta provvedimenti seri, può finire fuori squadra

Dopo le polemiche per il cambio al termine della partita contro il Bologna, nuove polemiche di Victor Osimhen in seguito al post pubblicato da parte dell’agente nella tarda serata di ieri: “Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato”.

“Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare Victor Osimhen“, ha concluso Calenda.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’ira dell’attaccante sarebbe esplosa ieri a cena, con la richiesta di rimozione immediata del post da parte dell’attaccante.

Ora, la SSC Napoli valuta provvedimenti. Il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe furioso per l’accaduto, soprattutto perché tutto è stato sbandierato ai media. Ora, il club azzurro valuterà provvedimenti seri per l’attaccante, tra cui l’esclusione dell’attaccante dalla squadra. Il Napoli, quindi, rischierebbe di avere fuori rosa un pezzo da novanta. Una questione che potrebbe non risolversi e portare alla cessione del calciatore. A rischio la presenze già per questa sera contro l’Udinese.