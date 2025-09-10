mercoledì, Settembre 10, 2025
Napoli, esplosa fabbrica di botti a Pianura: sono 10 le famiglie evacuate
Napoli, esplosa fabbrica di botti a Pianura: sono 10 le famiglie evacuate

Elisa Miglioresi
Di Elisa Miglioresi
Nella giornata di ieri, martedì 9 settembre, è esplosa una fabbrica di botti nel quartiere di Pianura, nell’area ovest di Napoli. Fortunatamente non ci sono state vittime e nessun ferito grave, ma sono 10 le famiglie che sono state evacuate.

FAMIGLIE EVACUATE – Il tutto è avvenuto ieri, quando un boato ha spaventato gli abitanti del quartiere che sono prontamente usciti da casa. Diversi video divenuti virali sui social mostrano l’esplosione e la colonna di fumo a pochissima distanza dalle abitazioni dei cittadini.

Sono usciti indenni i 14 dipendenti e il proprietario della storica fabbrica di fuochi d’artificio in via Vicinale Grottole 10, nel quartiere di Pianura alla periferia di Napoli. Ad essere leggermente feriti sono stati due carabinieri e tra vigili accorsi a prestare soccorso.

L’esplosione ha causato un incendio nella vegetazione circostante e, in via precauzionali, sono state dieci le famiglie che si sono ritrovate costrette ad allontanarsi dalle proprie abitazioni finché la zona non sarà messa in sicurezza.

Al momento, non è ancora nota la causa che ha scatenato tale esplosione. L’area è stata sequestrate per indagini che verranno avviate una volta che sarà possibile effettuare il sopralluogo.

