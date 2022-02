Napoli, Esposito su Lozano: “Credo che lascerà il club perché non vuole decurtarsi l’ingaggio”

Hirving Lozano sta di nuovo facendo discutere e secondo Paolo Esposito l’attaccante messicano lascerà presto il Napoli. Tempo fa, il giocatore rilasciò un’intervista presso il ritiro con la sua Nazionale spiegando di sognare un club più importante del Napoli. A seguito di queste polemiche, l’attaccante messicano ritirò quelle parole sottolineando di esser stato male interpretato.

Lozano fa discutere

Chiaramente, quelle dichiarazioni fecero parecchio discutere così il giocatore si ritrovò a dover ritrattare le affermazioni con la scusa di essersi spiegato male. Tuttavia, secondo Paolo Esposito il destino dell’attaccante messicano è scritto: lascerà Napoli perché non ha intenzione di abbassare il suo stipendio.

Ai microfoni di AreaNapoli.it, Esposito ha dichiarato: “Credo proprio che lascerà il Napoli perché non vuole decurtarsi l’ingaggio, che è di 4.5 milioni di euro. Il presidente del sodalizio campano, Aurelio De Laurentiis, ha invitato Hirving Lozano a rinegoziare il suo ingaggio, magari spalmandolo in più anni ma il messicano non ha alcuna intenzione di ridurselo e spera sempre che il suo mentore Carlo Ancelotti ne parli con l’amico presidente del Napoli per portarselo all’ombra del Santiago Bernabeu, al Real Madrid“.

Vi ricordiamo, infatti, che Ancelotti volle fortemente Lozano al Napoli.

Infortunio

Inoltre, il giocatore si è infortunato nel corso della partita della sua nazionale contro Panama. L’attaccante dovrà sottoporsi a diverse visite mediche ma ad oggi non ci sono certezze. Tuttavia, c’è un leggero ottimismo in casa Napoli per le sue condizioni di salute.