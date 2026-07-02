Napoli, esubero dal destino incerto: sarà fondamentale il colloquio con Allegri

Il destino di Noa Lang è ancora incerto. Nelle ultime ore, secondo “TMW” l’attaccante potrebbe tornare a giocare al Galatasaray.

Stando a quanto emerso, la squadra turca sarebbe rimasta colpita dalla stagione del calciatore e starebbe seguendo attentamente le sue prestazioni.

A dir il vero, il team potrebbe decidere di farsi avanti con il Napoli, qualora Barış Yılmaz lasciasse Istanbul per volare verso nuove esperienze. Il calciatore, grazie alla qualità del suo gioco, ha attirato le attenzioni di molte squadre. Non si esclude, dunque, che se dovesse lasciare il Galatasaray, quest’ultimo scelga quale suo degno erede Lang.

Ciò che è certo è che la stagione turca ha costituito una tappa fondamentale della carriera dell’attaccante. Dopo l’inizio deludente con il club azzurro, il giocatore ha ritrovato se stesso. Le sue prestazioni sono di gran lunga migliorate. Tutti ricordano la doppietta contro la Juventus, durante la partita di Champions League.

Per arrivare ad una scelta giusta e consapevole sul suo futuro, il giovane olandese ha richiesto un colloquio con Massimiliano Allegri. Tutto, quindi, è nelle mani del nuovo tecnico. Spetta a lui chiarire se l’attaccante abbia un ruolo fondamentale nel suo schema di gioco oppure sia libero di dirigersi altrove.