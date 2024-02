Napoli: ex attaccante debutta con il Galatasaray

Ci sono alcuni profili in casa Napoli che, a parte qualche presenza totalizzata nel corso delle amichevoli estive, non sono mai riusciti ad emergere ed imporsi nell’undici azzurro.

Tra questi, spicca il nome di Carlos Vinicius, attaccante acquistato nel 2018, che non è mai riuscito a trovare il proprio spazio nella rosa partenopea conquistando solo diversi minuti nel corso di match di poco spessore.

Vinicius, infatti, dopo il flop in Serie A, ha optato per il trasferimento temporaneo per la stagione 2023-2024 in forza al Galatasaray con cui ha esordito pochi giorni fa. L’attaccante si è subito imposto nel panorama turco mettendo a segno la prima rete nel match degli ottavi di finale di Coppa di Turchia contro il Bandirmaspor.

Si tratta di un’ottima opportunità per l’ex Napoli di conquistare minuti ed esperienza nelle gambe in compagnia di altri due ex compagni di squadra, Dries Mertens e Tanguy Ndombele.