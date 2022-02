Napoli – Fabian Ruiz, addio a giugno: sempre più probabile il ritorno in Spagna

Secondo Raffaele Auriemma, giornalista sportivo sempre molto vicino alle tematiche riguardanti il calcio Napoli, il prossimo anno Fabian Ruiz dirà addio al club partenopeo. L’indiscrezione è visibile sull’account Twitter del giornalista, che scrive: “Calciatore e club sono d’accordo: sarà venduto a fine stagione“.

Non una buona notizia per il Napoli, ma comunque la sensazione di un addio era nell’aria già da un po’. Ultimamente infatti i contatti tra l’entourage del calciatore ed il club azzurro per il rinnovo contrattuale erano assenti, con una gelida fase di stallo tra le parti.

Il contratto di Fabian Ruiz scadrà infatti nel 2023. Ciò significa che in caso di mancato accordo lo spagnolo dovrà necessariamente essere venduto in estate, per evitare che si perda a parametro zero al termine della stagione successiva.

Perdere il valore del cartellino del talento spagnolo è un danno che De Laurentiis vuole assolutamente evitare. Ecco allora che la separazione tra Fabian Ruiz e il Napoli a giugno diviene sempre più probabile.

D’altronde lo stesso calciatore iberico non ha mai nascosto di voler tornare, un giorno, ne La Liga, campionato che continua a reputare come sua casa. Insomma, i presupposti ci sono tutti. A meno di un eventuale ed improvviso rinnovo nei prossimi mesi, Fabian Ruiz è destinato a lasciare Napoli nella prossima estate.