Napoli, Fabian Ruiz chiede un aumento: ecco le cifre

In casa Napoli, in vista del volgere al termine dell’attuale stagione, si iniziano ad intavolare trattative di rinnovo, prolungamento e calciomercato. Tra queste, secondo quanto riportato nelle ultime ore da Il Mattino, vi è anche quella che potrebbe portare un ricco adeguamento del contratto per Fabian Ruiz.

Gli agenti del calciatore spagnolo infatti sono in contatto con De Laurentiis per richiedere un incontro. Il fine è quello di ottenere un aumento salariale per il proprio assistito. Nessuna fretta e nessuna questione di tempo: l’attuale contratto di Fabian Ruiz lo lega al Napoli sino al 30 giugno del 2023.

Con ogni probabilità De Laurentiis se la prenderà comoda. Attualmente il centrocampista spagnolo ex Betis guadagna circa 1.5 milioni di euro netti a stagione. La richiesta dell’entourage è quella di raggiungere la cifra dei 2.5 annui.

Una richiesta comunque non proprio spropositata, che potrebbe convincere il patron azzurro nel ritoccare l’ingaggio. Attualmente Fabian Ruiz infatti, apparso in netta crescita nelle ultime uscite stagionali, rappresenta un patrimonio tecnico ed economico non indifferente per il club partenopeo.

Difficile dunque che il matrimonio tra le parti possa già finire nella prossima sessione estiva di calciomercato. Ovviamente poi, nel caso di offerte irrinunciabili da parte di club esteri, De Laurentiis prenderà in seria considerazione anche la cessione anticipata del talento spagnolo.