Napoli, Fabian Ruiz fuori squadra: trattativa col PSG in stato avanzato, si chiude a 24 milioni

Pochi giorni e poi il mercato estivo si concluderà. Il Napoli è stata sicuramente la squadra più attiva, con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha messo a segno diversi colpi di livello per consentire all’allenatore Luciano Spalletti di puntare all’obiettivo stagionale.

Nelle prossime ore, però, ci sarà un addio annunciato, ovvero quello di Fabian Ruiz. Il centrocampista azzurro, infatti, vive ormai da diversi giorni da separato in casa e si allena in disparte rispetto al resto della squadra.

L’allenatore azzurro, infatti, non ha gradito il comportamento del calciatore il quale aveva deciso di non prendere parte alla prima partita della stagione per via della trattativa ormai in stato avanzato con il PSG.

Da quel momento il centrocampista spagnolo non viene più preso in considerazione, con il presidente Aurelio De Laurentiis che gli ha già prospettato una stagione in tribuna in caso di mancato approdo in Francia.

Nelle ultime ore, però, la trattativa si sarebbe sbloccata, con la SSC Napoli che arriverebbe ad incassare quasi 24 milioni di euro per il trasferimento del suo giocatore nel club campione di Francia.