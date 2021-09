Napoli, Fabian Ruiz incanta: l’Atletico Madrid propone uno scambio

Le prime cinque giornate di Serie A hanno evidenziato un Napoli stellare, che ha inanellato ben cinque vittorie. Un bottino di 15 punti che pochi si sarebbero aspettati alla vigilia. Luciano Spalletti ha donato carica e personalità al gruppo squadra, rivitalizzando anche calciatori che lo scorso anno avevano brillato poco.

Tra questi vi è sicuramente Fabian Ruiz. Il talento spagnolo, dopo esser partito benissimo col Napoli di Carlo Ancelotti, si è pian piano assopito in una mediocrità calcistica che però non dovrebbe appartenergli. L’avvento di Spalletti ha fatto sì che l’ex Betis si risvegliasse dal torpore, anche grazie all’inserimento in squadra di un centrocampista molto fisico e dinamico quale Anguissa.

Le prestazioni di Fabian Ruiz non sono così passate inosservate. Il centrocampista spagnolo ha sempre avuto molte richieste sul mercato, soprattutto dalla patria iberica. Secondo quanto raccontato direttamente dalla Spagna infatti, dal portale Fichajes.net, l’Atletico Madrid di Simeone farebbe carte false pur di mettere le mani sul gioiello azzurro.

L’idea di mercato stuzzica i colochoneros, soprattutto perché Fabian ha un contratto che lo lega al Napoli appena fino al 2023. L’accordo per il rinnovo risulta molto lontano e quindi questa potrebbe essere la sua ultima stagione con il Napoli, per evitare che poi possa andare via addirittura a parametro zero.

Arrivare alle richieste economiche di Aurelio De Laurentiis per il cartellino del centrocampista spagnolo è comunque molto difficile, ecco perché l’Atletico Madrid vorrebbe proporre uno scambio. La contropartita è già stata scelta: si tratta di Marcos Llorente, spagnolo classe ’95. E intanto trapela già il placet di Simeone nel procedere con la trattativa.