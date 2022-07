Napoli-Fabian Ruiz: la Juve sonda il terreno

La Juventus si trova in questo momento a fare i conti con l’infortunio di Paul Pogba e sembra stia sondando il terreno con il Napoli per Fabian Ruiz.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il centrocampista francese ha due possibilità: potrebbe sottoporsi alla meniscectomia che prevede tempi di recupero più brevi ma meno garanzie per il futuro oppure ad un intervento risolutivo che avrebbe però tempi di recupero più lunghi, si parla di 3/5 mesi di stop e addio al mondiale in Qatar.

In quest’ottica sembra che la Juve stia sondando il terreno per Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli in scadenza di contratto. L’indiscrezione arriva dall’edizione odierna di Repubblica secondo cui il presidente De Laurentiis ha ricevuto diverse offerte dalla Premier League che state tutte rispedite indietro al mittente in quanto la società continua a chiedere 35 milioni per lo spagnolo.

Il calciatore e il suo entourage hanno deciso di andare a scadenza nonostante la possibilità di finire fuori rosa per la prossima stagione e intanto il nome piace ad Allegri e la Juve sembra stia testando il terreno per capire la disponibilità del calciatore e del club azzurro.