Napoli: Fabian Ruiz nel mirino dei Red Devils

Questa sessione di mercato continua a riservarci sorprese. Le ultime indiscrezioni arrivano oltremanica dai Red Devils che sembrano aver puntato il centrocampista spagnolo, Fabian Ruiz.

L’indiscrezione è riportata dal quotidiano The Sun che rivela un possibile contatto tra il Manchester United e l’entourage del calciatore per sondare la disponibilità al trasferimento. Tuttavia, al momento non c’è nulla di certo sul tavolo delle trattative considerando anche la richiesta di circa 35 milioni di De Laurentiis.

In Italia su Fabian Ruiz ha puntato gli occhi anche la signora Juventus che sta facendo i conti con l’infortunio di Pogba e in quest’ottica sembra stia testando il terreno per il centrocampista spagnolo.

Intanto il trasferimento sembra l’opzione più plausibile dato che il calciatore e il suo entourage hanno deciso di andare a scadenza nonostante la possibilità di finire fuori rosa per la prossima stagione.