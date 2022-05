Napoli: Fabian Ruiz sempre più lontano. Molti club spagnolo su di lui

Siamo ormai alla quarta stagione di Fabian Ruiz al Napoli. Le grandi qualità del centrocampista azzurro non sempre sono state dimostrate sul campo, a causa delle discontinuità del classe 96′. La stessa stagione di quest’anno è l’emblema del calciatore napoletano: grandi numeri che contano 7 goal e 4 assist in 31 presenze in Serie A alternate a partite in cui il giocatore andaluso sembrava disorientato, svogliato e tavolta “inesistente”.

Il rapporto tra Fabian Ruiz e il club partenopeo sembra giunto quasi al termine: il suo contratto è in scadenza a giugno 2023, e come è ormai noto da un anno a questa parte, le parti continuano a non arrivare a un punto d’incontro. De Laurentiis non vorrà assolutamente perderlo a zero e vorrà cederlo per potersi intascare qualcosa, anche a fronte dei 30 milioni di euro spesi per acquistarlo dal Betis nella stagione 2018-2019.

Fabian Ruiz ha rifiutato un’offerta del Newcastle United, e come definisce il “Corriere dello sport”, lo spagnolo ha le idee chiare: “sembra valutare solo il ritorno in Spagna in caso di separazione dal Napoli e in particolare l’approdo in quel Barcellona che lo segue da anni”. In casa blaugrana molto dipenderà dal futuro di Frankie De Jong: “Il centrocampista olandese sarà molto probabilmente uno dei sacrifici blaugrana in nome del bilancio, una volta sbloccatasi la sua cessione ecco che potrebbe partire l’offensiva al talento del Napoli.”- scrive “tuttomercatoweb”.

Un altro club spagnolo interessato a Fabian Ruiz sarebbe i Real Madrid. Alla guida dei blancos c’è Carlo Ancelotti, che con il club della capitale spagnola ha già vinto la Liga ed è in finale di Champions League. Fu proprio “Carletto”, all’epoca allenatore degli azzuri, che chiese alla dirigenza partenopea di portare l’ex Betis all’ombra del Vesuvio; ora il mister di Reggiolo ha messo nuovamente nel mirino il centrocampista 26enne, come riferisce il giornalista esperto di calciomercato, Fabrizio Romano.