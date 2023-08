Napoli, Fabrizio Romano annuncia Lozano al PSV: è fatta, ecco le cifre del trasferimento

Hirving Lozano sarà un nuovo calciatore del PSV. In questi minuti è arrivato l’annuncio a sorpresa di Fabrizio Romano, il quale ha rivelato come sia stato appena trovato l’accordo per il trasferimento del calciatore in Olanda: “Il PSV dovrebbe vendere Johan Bakayoko al Brentford per 40 milioni di euro“.

“Hirving Lozano tornerà al PSV che lo acquisterà a titolo definitivo. È fatta col Napoli, affare confermato, domani sosterrà le visite mediche con la sua nuova squadra“. Si tratta di un annuncio che arriva a sorpresa dopo quanto successo nelle ultime ore, con Lozano che aveva chiesto degli arretrati sugli stipendi prima di andare via.

“Il problema tra il Chucky e il Napoli riguarda gli ultimi stipendi: il club ha chiesto al giocatore di rinunciare e lui invece è intenzionato a non perderli prima di trasferirsi a Eindhoven“

Dalla sua cessione la SSC Napoli incasserà 12.2 milioni di euro come confermato da TMW, una cifra che il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, ha già completamente investito per acquistare il suo successore: Jesper Lidstrom.