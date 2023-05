Napoli, Fabrizio Romano annuncia: “Rrahmani ha ora firmato un nuovo contratto a lungo termine”

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su Twitter, nelle ultime ore la SSC Napoli ha trovato l’accordo con uno dei calciatori titolari dello Scudetto, Amir Rrahmani, per il prolungamento del contratto: “Amir Rrahmani ha ora firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Napoli: sarà valido fino a giugno 2027 come previsto. Il nuovo contratto includerà anche un’opzione valida per un ulteriore anno“.

Il calciatore, quindi, resterà a Napoli per i prossimi quattro anni con opzione anche per un anno in più. Rrahmani è sicuramente uno dei leader dell’attuale Napoli ed uno dei calciatori che ha contribuito alla grande stagione azzurra.

L’obiettivo della dirigenza partenopea è confermare tutti i calciatori motivati a restare a Napoli anche per i prossimi anni. Il presidente, come dichiarato alla festa Scudetto, vuole aprire un ciclo che possa portare il Napoli a vincere altri importanti trofei.