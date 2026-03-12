Napoli, Fabrizio Romano conferma l’interesse di Manna per un attaccante del Chelsea

Il prossimo mercato estivo potrebbe essere dominato dal movimento degli attaccanti, con diverse squadre pronte a intervenire per rinforzare il reparto offensivo. Il fenomeno non riguarderà soltanto la Serie A, ma coinvolgerà molti dei principali club europei. Tra i nomi destinati a far parlare di sé c’è quello di Nicolas Jackson, centravanti che potrebbe presto cambiare nuovamente squadra. Secondo quanto riportato dagli esperti di calciomercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, l’attaccante non dovrebbe proseguire la sua esperienza con il Bayern Monaco.

Nonostante un rendimento discreto, 24 apparizioni complessive con 7 reti e 3 assist, il club bavarese non sarebbe orientato a esercitare il diritto di riscatto. Il Bayern, infatti, aveva versato circa 16 milioni di euro per assicurarsi il prestito del giocatore durante l’ultima estate, inserendo nell’accordo una clausola per l’acquisto definitivo fissata a 65 milioni di euro.

Una cifra ritenuta troppo elevata per proseguire l’operazione. Terminata quindi l’esperienza in Germania, Jackson è destinato a rientrare al Chelsea. Tuttavia la permanenza a Londra potrebbe essere soltanto temporanea. Nel frattempo diversi club italiani osservano con attenzione la situazione.

Juventus, Milan e Napoli hanno già manifestato interesse per il centravanti senegalese. In particolare il Napoli avrebbe analizzato il suo profilo più volte nelle ultime settimane. Al momento non esiste una trattativa concreta, ma molto dipenderà dalle condizioni economiche richieste dal Chelsea e dall’ingaggio del giocatore.