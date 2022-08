Napoli, faccia a faccia tra Spalletti e Kim

Nella giornata di ieri si è svolta a Castel Di Sangro l’amichevole tra il Napoli e il Mallorca. La partita si è conclusa con il secondo pareggio conquistato dal club azzurro durante queste amichevoli nonostante l’ottimo inizio della squadra.

Il Napoli va in vantaggio con il gol dal dischetto di Victor Osimhen, ormai designato come nuovo rigorista dopo Lorenzo Insigne, mentre nella ripresa è tempo per gli spagnoli di tornare in corsa.

Tra le novità di questa partita c’è stato l’inserimento del coreano Kim Min-Jae che ha subito fatto capire di che pasta è fatto e soprattutto ha permesso al tecnico Spalletti di capire i punti su cui lavorare per un corretto inserimento in rosa. Tra i due, infatti, c’è stato un fitto colloquio durante il break durante il quale il mister ha dato indicazioni al coreano.