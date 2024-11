Napoli, Fagioli nel mirino. TMW: “Le cifre che ballano sono di circa 30 milioni di euro”

Anche la SSC Napoli avrebbe messo nel mirino Nicolò Fagioli. A rivelarlo il portale TMW, il quale rivela dell’interessamento dell’allenatore Antonio Conte per il centrocampista bianconero: “Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, non sarebbe affatto da escludere l’addio di Fagioli a gennaio, eventualmente solo a titolo definitivo”.

“Le cifre che ballano sono di circa 30 milioni di euro e per un giocatore del talento e delle prospettive di Fagioli c’è già la fila. In Serie A piace molto ad Antonio Conte e al Napoli, la possibilità più concreta è però quella di vederlo all’estero”.

Con questa mossa, la SSC Napoli punta a rinforzare il centrocampo non solo per la prossima stagione ma anche per quella in corso grazie al mercato di riparazione che inizierà il prossimo gennaio. La valutazione del calciatore è comunque importante e per questo bisognerà capire le intenzioni della proprietà nell’acquisto del calciatore.