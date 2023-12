Napoli, Faraoni più che Mazzocchi: diventerebbe il calciatore più anziano della squadra

Il Napoli sembrerebbe essere nel corso di grandi manovre per le fasce, con Meluso che sarebbe intenzionato a prendere Faraoni e non Pasquale Mazzocchi come si pensava qualche giorno fa.

Infatti, il terzino dell’Hellas Verona sembrerebbe essere tornato di moda dalle parti del Vesuvio, con Meluso che lo vorrebbe prendere a tutti i costi. Pasquale Mazzocchi, al momento, appare come un forte rincalzo nel caso in cui la trattativa con il Verona non dovesse decollare.

La Salernitana punta fortemente su Mazzocchi, anche se potrebbe essere uno dei giocatori scontenti a lasciare Salerno.

IL PROSSIMO ANNO DAVIDE FARAONI COMPIRÀ 33 ANNI: SARÀ IL CALCIATORE PIU’ ANZIANO DEL NAPOLI

Davide Faraoni compirà, infatti, 32 anni il prossimo ottobre. Si tratta di uno dei calciatori più anziani di sempre acquistati dalla SSC Napoli. Con Juan Jesus e Mario Rui, quindi, sarà il calciatore con l’età maggiore all’interno della squadra.