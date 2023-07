Napoli, fatta per Caprile del Bari: gli ultimi documenti

Ormai è fatta per Elia Caprile, portiere classe 2001 del Bari. Ultimi documenti da firmare e il giovane potrà lasciare la sua squadra per dirigersi al Napoli e poi in prestito all’Empoli. A riferirlo è Sky Sport.

Le cifre

Dopo gli ultimi contatti avvenuti ieri, le due società sono arrivate ai documenti finali. Il portiere firmerà un contratto di cinque anni e il prezzo del cartellino è intorno ai 6-7 milioni di euro con il 25% che spetterà al Leeds, sua ex squadra.

Successivamente, Caprile andrà in prestito all’Empoli pertanto il suo arrivo in Campania è del tutto provvisorio.

Fa sapere la redazione di Sky Sport: “I contatti positivi del 19 luglio hanno ulteriormente accelerato la trattativa. Per Caprile, si tratterà della prima volta in massima serie dopo la stagione in B con il Bari: tra i protagonisti della cavalcata che ha portato i pugliesi a sfiorare la Serie A c’è anche lui. Tra campionato, playoff e Coppa Italia è sceso in campo in 43 occasioni, saltando solo due impegni dei 45 match nei quali il Bari ha preso parte”.