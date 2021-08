Napoli, fatta per Contini al Crotone: Ospina verso la permanenza

In queste uscite pre-campionato uno tra i giocatori che più si è messo in risalto tra le fila del Napoli è stato Nikita Contini. Il terzo portiere azzurro ha dimostrato ottime capacità ed ha anche espresso il suo desiderio di trovare più continuità.

Il club partenopeo da parte sua vorrebbe investire nella permanenza del ragazzo cresciuto nelle giovanili del Napoli, allo stesso tempo però non potrebbe garantirgli un posto da secondo portiere alle spalle di Alex Meret.

Il ruolo di comprimario infatti è attualmente occupato dall’esperto David Ospina, il quale difficilmente lascerà Napoli poiché per lui non è pervenuta alcuna offerta. A descrivere tale situazione ci ha pensato il giornalista Ciro Venerato, che ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco dunque un estratto delle sue dichiarazioni a riguardo.

“Contini martedì andrà quasi certamente a Crotone. Firmerà lasciando il ritiro del Napoli. Forse non ha avuto le garanzie per restare come secondo perché non ci sono offerte ufficiali per Ospina“.

Insomma, a meno di ulteriori sorprese i primi due portieri della rosa del Napoli saranno nuovamente Alex Meret e David Ospina. Da capire ora chi sarà chiamato dalla primavera azzurra per ricoprire il ruolo di terzo portiere in prima squadra.