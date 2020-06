Napoli, fatta per Gabriel del Lille: spuntano cifre e dettagli

Secondo quanto riportato dal portale di notizie online calciomercato.com, il passaggio di Gabriel dos Santos Magalhães al Napoli sarebbe ormai cosa fatta. Indipendentemente quindi dal destino di Kalidou Koulibaly, vicino comunque alla cessione, il difensore brasiliano dovrebbe indossare la maglia azzurra dalla prossima stagione.

A tal proposito sono puntate anche le prime cifre delle operazione. Al Lille, squadra detentrice del cartellino del calciatore, andranno 22 milioni di euro più 3 di bonus. Per Gabriel si parla invece di un contratto che lo legherà al Napoli per ben 5 anni a 2 milioni netti a stagione.

Un contratto importante per un calciatore fortemente voluto dal binomio Cristiano Giuntoli e Gennaro Gattuso. La sinergia del tecnico e del direttore sportivo ha individuato in Gabriel un ottimo profilo, sia per il presente che per il futuro. Ad appena 22 anni infatti il calciatore brasiliano vanta anche ampissimi margini di miglioramento.

Probabilmente comunque, quantomeno per una questione quantitativa, l’arrivo di Gabriel è il preludio della partenza di Kalidou Koulibaly. Le conferme sicure di Manolas e Maksmiovic e l’arrivo di Rahmani, in aggiunto al probabile acquisto del difensore centrale del Lille, portano il numero di difensori centrali a 4, senza contare il roccioso difensore senegalese.

Ecco allora che quest’ultimo potrebbe lasciare la maglia azzurra. Gennaro Gattuso, come più volte dimostrato, vuole la presenza in rosa di due giocatori per ruolo. A conti fatti, con l’arrivo di Gabriel nella parte centrale della difesa vi sarebbe un elemento di troppo.