Napoli, fatta per il ritorno di Gaetano alla Cremonese: i dettagli

A breve in casa Napoli, stando a quanto riportato da Tuttosport, sarà ufficializzata una nuova cessione. Si tratta di Gianluca Gaetano, fantasista classe 2000. Il ragazzo napoletano è pronto a lasciare il club azzurro per trasferirsi alla Cremonese, in Serie B.

Quello di Gaetano alla Cremonese è un gradito ritorno, avendo già militato nel club lombardo nel corso della scorsa stagione. Sul calciatore vi era anche il Crotone, che ha provato di tutto per assicurarsi le sue prestazioni sportive. Alla fine però hanno prevalso gli ottimi rapporti che intercorrono tra Napoli e Cremonese. L’operazione di trasferimento è un prestito secco.

Procede bene quindi l’operazione di sfoltimento della rosa azzurra, caratterizzata a inizio sessione di calciomercato dalla presenza di molti esuberi. Pian piano il numero dei calciatori in rosa si assottiglia, avvicinandosi a quello ideale.

Ci si aspetta però che oltre alle cessioni il Napoli possa chiudere qualche colpo in entrata, oltre a quello di Juan Jesus per cui ormai è tutto fatto. Luciano Spalletti ha più volte sottolineato come la rosa sia già molto competitiva, ma allo stesso tempo abbia bisogno di alcuni innesti mirati in zone nevralgiche del campo.

Per avere un quadro più completo del calciomercato in casa Napoli bisognerebbe però prima capire come si svolgeranno le vicende di Insigne e Manolas, entrambi molto in bilico tra permanenza e cessione. Si tratta di calciatori di spessori che ovviamente, in caso di partenza, dovranno essere sostituiti con giocatori altrettanto importanti.